Уиткофф назвал темы возможных переговоров между Россией и Украиной

В ходе возможных переговоров между Москвой и Киевом будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с территориями, статусом Запорожской АЭС, использованием Украиной реки Днепр и её выходом к Чёрному морю, заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
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