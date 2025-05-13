Уиткофф назвал темы возможных переговоров между Россией и Украиной

В ходе возможных переговоров между Москвой и Киевом будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с территориями, статусом Запорожской АЭС, использованием Украиной реки Днепр и её выходом к Чёрному морю, заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.