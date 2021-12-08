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Евгений РОМАНОВ: Карлсену лучше, чем Непомнящему, удалось за доской совладать с эмоциями

Евгений РОМАНОВ: Карлсену лучше, чем Непомнящему, удалось за доской совладать с эмоциями

Питерский гроссмейстер поделился живыми впечатлениями о матче за шахматную корону В последние годы гроссмейстер Евгений Романов живет на две страны.

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