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Царьград

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Лесничий погиб в тайге Приморья: ищут амурского тигра-убийцу

Лесничий погиб в тайге Приморья: ищут амурского тигра-убийцу

В Приморском крае предположительно амурский тигр напал на лесничего в районе села Глубинное, что привело к его гибели.

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