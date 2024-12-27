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В Москве состоится спектакль на воде "Сказка о царе Салтане"

В Москве состоится спектакль на воде "Сказка о царе Салтане"

С 28 декабря по 8 января Театр 3-трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой приглашает на Водный стадион "Динамо", чтобы открыть страницы легендарной пушкинской "Сказки о царе Салтане".

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