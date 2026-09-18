JoAnna Garcia Swisher joins 'Ladies of the House' post 'Sweet Magnolias'

Netflix announced "Ladies of the House" Friday. JoAnna Garcia Swisher stars in the Lauren Edmondson adaptation from her "Sweet Magnolias" showrunner.
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