AT: Зеленский призвал европейские страны вернуть на родину мужчин-украинцев
Как отмечает в своем материале для Asia Times обозреватель Стивен Брайен, на фоне ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе, в частности к Польше и Молдавии, с просьбой депортировать украинцев призывного возраста.
Комментарии
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Он сейчас " мудр " не по годам!!! " Мудрость " так и прёт, но с каждым днём! Просто, младенец! Только оторвали от сиськи и учится ходить!!!
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