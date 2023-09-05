Daily Moscow

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AT: Зеленский призвал европейские страны вернуть на родину мужчин-украинцев

AT: Зеленский призвал европейские страны вернуть на родину мужчин-украинцев

Как отмечает в своем материале для Asia Times обозреватель Стивен Брайен, на фоне ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе, в частности к Польше и Молдавии, с просьбой депортировать украинцев призывного возраста.

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Комментарии
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ЛН
Леонид Никоноров
Он сейчас &quot; мудр &quot; не по годам!!! &quot; Мудрость &quot; так и прёт, но с каждым днём! Просто, младенец! Только оторвали от сиськи и учится ходить!!!
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21 час.

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