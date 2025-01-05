Россиян предупредили об опасности похода в баню

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил, что прыжок в сугроб после бани может спровоцировать сердечный приступ .
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