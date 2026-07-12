Электрическое поле почти втрое повысило теплопроводность керамики

Исследователи Национальной лаборатории Оак-Ридж (ORNL), Университета штата Огайо и компании Amphenol Corporation обнаружили неожиданный способ управления потоком тепла в твёрдых телах: прикладывание электрического поля к специальной керамике повышает её теплопроводность почти в три раза.