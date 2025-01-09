Thermal Grizzly представила устройство для подогрева процессоров Intel в исполнении L...

Thermal Grizzly представила устройство для подогрева процессоров Intel в исполнении LGA 1851 в процессе снятия крышкиДо сих пор все серийные приспособления для снятия крышек с процессоров Intel облегчали преимущественно механическую часть работы, но компании Thermal Grizzly удалось вывести на рынок устройство с замысловатым наименованием Delid-Die-Mate Heater V1, которое позволяет нагреть процессор Intel в исполнении LGA 1851 перед снятием крышки до 165 градусов Цельсия.