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Thermal Grizzly представила устройство для подогрева процессоров Intel в исполнении L...

Thermal Grizzly представила устройство для подогрева процессоров Intel в исполнении L...

Thermal Grizzly представила устройство для подогрева процессоров Intel в исполнении LGA 1851 в процессе снятия крышкиДо сих пор все серийные приспособления для снятия крышек с процессоров Intel облегчали преимущественно механическую часть работы, но компании Thermal Grizzly удалось вывести на рынок устройство с замысловатым наименованием Delid-Die-Mate Heater V1, которое позволяет нагреть процессор Intel в исполнении LGA 1851 перед снятием крышки до 165 градусов Цельсия.

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