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Агент Лео Карлссона об оффер-шите «Филадельфии» на 5 лет и 90 млн долларов: «Предложение, от которого он не смог отказаться – как в фильме «Крестный отец»

Агент Лео Карлссона Мэтт Китор высказался об оффер-шите форварду « Анахайма » от «Филадельфии» на 5 лет и 90 миллионов долларов.

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