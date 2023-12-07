Сенат США не поддержал выделение $106 млрд Украине и Израилю

Вчерашняя речь Байдена о возможности прямого столкновения США и РФ в случае, если Армия России одержит победу на Украине, не помогла: сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о многомиллиардной помощи Киеву.
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