Русская весна
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Русская весна

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Сенат США не поддержал выделение $106 млрд Украине и Израилю

Сенат США не поддержал выделение $106 млрд Украине и Израилю

Вчерашняя речь Байдена о возможности прямого столкновения США и РФ в случае, если Армия России одержит победу на Украине, не помогла: сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о многомиллиардной помощи Киеву.

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