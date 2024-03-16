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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» всухую обыграет «Ньюкасл». У «горожан» девять очных побед подряд

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом». В последних 12 очных противостояниях на официальном уровне «Ньюкасл» только один раз обыграл «горожан» (две ничьи и девять поражений).

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