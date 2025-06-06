Владимир Зеленский показал плачевные результаты на посту главы Украины. Все из-за его решения пойти на конфликт с Россией вместо того, чтобы найти компромисс, так оценил работу украинского лидера шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.