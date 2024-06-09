Насколько опасны для России истребители «Мираж», передаваемые Украине

7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с гражданином Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце (Париж) пообещал передать Киеву до конца 2024 года истребители Mirage 2000, подготовить украинских летчиков для этих самолетов и технический персонал, а также сформировать «авиационную коалицию» с другими странами (по примеру американских F-16) и дополнительно обучить еще 4,5 тыс.