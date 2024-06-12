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Нижегородская правда

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12 июня на стенах Нижегородского кремля будет транслироваться световое шоу «Россия — вместе мы сила»

12 июня на стенах Нижегородского кремля будет транслироваться световое шоу «Россия — вместе мы сила»

12 июня, в День России, на участке между Часовой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля будет продемонстрировано масштабное световое шоу «Россия — вместе мы сила», повествующее о подлинных богатствах нашей страны.

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