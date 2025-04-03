В Парголово с одного из надгробий на Северном кладбище пропал бронзовый крест. Как стало известно Мойке78, в полицию утром 2 апреля обратился 52-летний петербуржец.
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В Парголово с одного из надгробий на Северном кладбище пропал бронзовый крест. Как стало известно Мойке78, в полицию утром 2 апреля обратился 52-летний петербуржец.