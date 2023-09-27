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Антонов критикует США за отказ осудить Канаду за чествование украинского нациста

Антонов критикует США за отказ осудить Канаду за чествование украинского нациста

Антонов критикует США за отказ осудить Канаду за чествование украинского нациста Елена ГалицкаяВ событиях, развившихся 26 сентября, посол России в США Анатолий Антонов выразил критику в адрес Соединённых Штатов за их отказ осудить Канаду в связи с чествованием пожилого украинского нациста в парламенте.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Фашист в трансе от происходящего. Это же надо дожил до такого торжества. Мир уже свихнулся и это очень заметно по верхушке власти на Западе и в США. И за собой они поведут и свои народы, накачивая их всякой нечистью- типа ЛГБТ и им подобных. Стоит посмотреть на Байдена и его Сына Хантера. А каким стал г. Нью-Йорк это надо видеть с небольшой дальностью от центра.
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