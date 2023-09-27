Антонов критикует США за отказ осудить Канаду за чествование украинского нациста

Геннадий Бережнов

Фашист в трансе от происходящего. Это же надо дожил до такого торжества. Мир уже свихнулся и это очень заметно по верхушке власти на Западе и в США. И за собой они поведут и свои народы, накачивая их всякой нечистью- типа ЛГБТ и им подобных. Стоит посмотреть на Байдена и его Сына Хантера. А каким стал г. Нью-Йорк это надо видеть с небольшой дальностью от центра.