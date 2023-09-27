Антонов критикует США за отказ осудить Канаду за чествование украинского нациста Елена ГалицкаяВ событиях, развившихся 26 сентября, посол России в США Анатолий Антонов выразил критику в адрес Соединённых Штатов за их отказ осудить Канаду в связи с чествованием пожилого украинского нациста в парламенте.
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