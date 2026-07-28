Только сопротивление: Хаменеи пообещал и дальше поддерживать «Хизбаллу» Моджтаба Хаменеи направил письмо главе ливанской «Хизбаллы» Наиму .
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Только сопротивление: Хаменеи пообещал и дальше поддерживать «Хизбаллу» Моджтаба Хаменеи направил письмо главе ливанской «Хизбаллы» Наиму .
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