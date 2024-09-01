Россияне начали чаще менять масло в машинах: известна причина

Российские водители сейчас меняют моторное масло в среднем на 500-700 километров раньше, чем тремя годами ранее, сообщили в автомобильном маркетплейсе Fresh со ссылкой на результаты проведенного в семи регионах РФ исследования.
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