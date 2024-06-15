Представлен новый Mercedes E-Class с мотором менее 1,5 л

Турция является одной из стран с самыми высокими налогами на автомобили, поэтому некоторые бренды вынуждены устанавливать небольшие двигатели в свои более крупные модели, чтобы попасть в более низкие налоговые категории.
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