«Ну, лето, погоди!»

Лето — лучшее время для самых весёлых приключений, увлекательных путешествий и невероятных развлечений! Потому что ЛЕТО — это КА-НИ-КУ-ЛЫ! А в компании наших любимых героев каникулы никогда не заканчиваются! С этой парочкой не соскучишься ни минуты! Легендарный дуэт из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» — Заяц и Волк — отправляются в подводное путешествие, чтобы найти настоящие сокровища затонувшего корабля, сталкиваются в рыцарских поединках и сражаются с драконом ради прекрасной принцессы, устраивают переполох ночью в музее и спасаются от «рогатой мумии», участвуют в телевизионном шоу «Царь горы», чтобы проверить, кто из них быстрее, выше и сильнее! А ты хотел бы провести каникулы с любимыми персонажами? Наверняка и у тебя есть идеи для новых приключений и весёлых историй, которые могли бы произойти с тобой вместе с ушастым везунчиком Зайцем или обаятельным хулиганом Волком! Придумай и нарисуй историю, как бы ты провел каникулы с одним или несколькими персонажами мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».