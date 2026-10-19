За последние пять лет в Иркутской области из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печного отопления случилось более 2,8 тысячи техногенных пожаров — каждое восьмое возгорание в регионе.
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