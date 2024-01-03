Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    "что делать с теми, кто затаил смертельную обиду и не готов?" Нучо... Повесить почтовый ясчик с надписью "Стучите" и ...Выздоровление укр...
  • Бендер Задунайский
    Как NASA пытается...
  • Лидия Санникова
    Сначала отменить мораторий на казнь. Не надо быть добренькими у убийцам...Выздоровление укр...

Bloomberg: Россия существенно нарастила нефтяной экспорт по морю

Bloomberg: Россия существенно нарастила нефтяной экспорт по морю

В последние дни и недели прошедшего года Москва заметно увеличила объем продаж нефти морским путем. Агентство Bloomberg указывает, что был достигнут уровень средних четырехнедельных поставок с начала ноября и еженедельных отгрузок – с июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх