Власти Черногории официально уведомили Россию о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме. С 1 ноября въезд на территорию страны для граждан РФ будет осуществляться только при наличии национальной визы Черногории или действующих виз и видов на жительство ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны.
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