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Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Украине кредита на $50 млрд

Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Украине кредита на $50 млрд

Участники саммита Евросоюза не достигли договоренности о мерах по предоставлению киевского режима кредита «Большой семерки» на сумму в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов.

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