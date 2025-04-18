Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Куда вы нас привезли, хотим в Москву": беженцы из Сирии критикуют бесплатные условия в санатории РФ

"Куда вы нас привезли, хотим в Москву": беженцы из Сирии критикуют бесплатные условия в санатории РФ

Avia.pro - СМИ Когда-то их жизнь была полна привычного уюта, а теперь каждый день — это борьба за место под солнцем.

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Комментарии
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Вячеслав Якушев
Охуе…шая баба! В Москву она хочет! Засунь свои хотелки… Там и без тебя халявщиков хватает! 50-60 тыс. за уборщицу для нее не деньги! У нас мужики за 35-40 тыс. горбатятся круглосуточно без выходных, жен, детей не видят. А женщины и того меньше зарабатывают. Тебя с твоими сыновьями-переростками, на которых пахать и пахать нужно из-под удара вытянули, вторую жизнь вам подарили, а ты еще нос воротишь. Ты когда в Сирии жила хоть копейку налога в Российскую казну внесла? Мало денег? Хочешь больше? Отправь своих переростков на СВО. Пусть заработают. Для хотелок любимой мамочки.
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2 час.
А
Авдотья
Почему всех принимают в больших городах, есть села, пусть работают, есть глубинка, нет им подавай Москву, Питер, хари не треснут
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1 час.
Юрий Белов
Хоть бы фуфайку какую надела для жалости ! Ишь шубу какую для интервью напялила ! Ты , сука , со своим черножопым уехала , Родину продала ! А тут люди корячились , пополняли бюджет , что бы тебя сейчас кормить на халяву ! За какие заслуги ?! Благодарить , *лядь , на коленях должна ! Харчами ещё перебирает !
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42 мин.
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