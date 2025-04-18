"Куда вы нас привезли, хотим в Москву": беженцы из Сирии критикуют бесплатные условия в санатории РФ

Вячеслав Якушев

Охуе…шая баба! В Москву она хочет! Засунь свои хотелки… Там и без тебя халявщиков хватает! 50-60 тыс. за уборщицу для нее не деньги! У нас мужики за 35-40 тыс. горбатятся круглосуточно без выходных, жен, детей не видят. А женщины и того меньше зарабатывают. Тебя с твоими сыновьями-переростками, на которых пахать и пахать нужно из-под удара вытянули, вторую жизнь вам подарили, а ты еще нос воротишь. Ты когда в Сирии жила хоть копейку налога в Российскую казну внесла? Мало денег? Хочешь больше? Отправь своих переростков на СВО. Пусть заработают. Для хотелок любимой мамочки.