Санкт-Петербург во власти теплого атмосферного фронта

Он принесет в Северную столицу дожди Сегодня, 30 ноября, погоду в Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся над акваторией Норвежского моря, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.