Санкт-Петербург во власти теплого атмосферного фронта

Он принесет в Северную столицу дожди Сегодня, 30 ноября, погоду в Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся над акваторией Норвежского моря, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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