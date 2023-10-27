ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 октября 2023 года

Энергия дня двадцать восьмого октября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1034 =Благоприятные условия - это внутренняя радость, лёгкость, вдохновение, переполнение=Вера - это радужный мост между Небом и Землёй, всем на отраду, но из странников каждый видит его по-разному = Вспомните состояние удовольствия и благодарности – оно решает всё - это ключевой момент ="В уме остаётся обычно то, что принимает наше сердце.