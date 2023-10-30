Мобильные операторы определились с необходимостью платы за раздачу трафика

Возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств планируют вернуть гражданам России операторы связи «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2, сообщает 29 октября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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