Назван новый срок содержания мигрантов в спецучреждениях при выдворении из России

Согласно законопроекту, граждане иностранных государств и лица без гражданства, ожидающие административного выдворения из РФ по решению правоохранительных органов, будут находиться в спецучреждениях не более 48 часов, говорится в сообщении ТАСС .
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