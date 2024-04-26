✍️ В Симферополе возле Госсовета Крыма проходит Всероссийская образовательная акция «Диктант Победы» Всего в республике на тестирование зарегистрировались около 12 тысяч крымчан.
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✍️ В Симферополе возле Госсовета Крыма проходит Всероссийская образовательная акция «Диктант Победы» Всего в республике на тестирование зарегистрировались около 12 тысяч крымчан.