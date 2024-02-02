Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит из ЗРК Patriot -- СК РФ

Москва, 1 февраля /Синьхуа/ -- Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских военнослужащих для обмена, был сбит 24 января над Белгородской области двумя ракетами из зенитно-ракетного комплекса /ЗРК/ Patriot.
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