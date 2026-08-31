Почему дорогой 4K-монитор может разочаровать: разбор кабельных ловушек

Вторник начался для меня не с кофе, а с потока заявок в службу поддержки. Накануне мы закупили в проектное бюро партию новеньких 4K-мониторов диагональю двадцать семь дюймов, и поначалу все радовались обновлению.
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