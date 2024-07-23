Студенты из ТюмГУ проводят экологические исследования в Тазовском районе ЯНАО

В Тазовский район на научную практику приехали студенты Тюменского госуниверситета. Будущие биологи, географы и экологи проведут полевые исследования и проанализируют данные наблюдений за природой Заполярья, сообщил telegram-канал «Ямал объединяет».
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