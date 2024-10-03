Антонов: США, поощряя Украине бить вглубь России, ведут к ядерному конфликту

Нужно сделать все для того, чтобы избежать катастрофы Соединенные Штаты, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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