Штурмовик «Арчак»: восемь месяцев под прицелом неба

В медсанчасть 10-го гвардейского танкового полка я попал глупо – подвернул ногу на разбитой колее, когда нёсся снимать прилёт.
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