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Нескучные технологии

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Биоразлагаемые стаканчики для кофе выделяют больше пластиковых частиц, чем пластиковые

Биоразлагаемые стаканчики для кофе выделяют больше пластиковых частиц, чем пластиковые

Новое исследование вскрывает неприятную деталь: биоразлагаемые стаканчики для кофе выбрасывают в напиток примерно в двенадцать раз больше пластиковых частиц, чем обычные.

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