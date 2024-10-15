Ребенок снова пострадал на дорогах Хакасии из-за нарушения правил дорожного движения

На дорогах Хакасии продолжают происходить столкновения транспортных средств с пешеходами. Последнее дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 14 октября, в районе дома № 41 по улице Гагарина в Абакане.
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