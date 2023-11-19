Винс Кларк выпустил сольный инструментальный альбом

Релиз альбома Винса Кларка «Songs Of Silence» состоялся 17 ноября 2023 года. InterMedia напоминает, что это первая сольная работа 63-летнего британского синти-поп-музыканта, автора песен и участника групп Erasure, Yazoo, Depeche Mode и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии