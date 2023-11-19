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Винс Кларк выпустил сольный инструментальный альбом

Винс Кларк выпустил сольный инструментальный альбом

Релиз альбома Винса Кларка «Songs Of Silence» состоялся 17 ноября 2023 года. InterMedia напоминает, что это первая сольная работа 63-летнего британского синти-поп-музыканта, автора песен и участника групп Erasure, Yazoo, Depeche Mode и др.

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