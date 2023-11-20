120 Гц, IP67, 5000 мА·ч, Android 14 и One UI 6 из коробки, 4 года обновлений. Качественные изображения, характеристики и цена Samsung Galaxy A25 5G

Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A25 5G. На данный момент известно, что он поступит в продажу в Швейцарии с 7 по 19 ноября, и его цена составит около 279 швейцарских франков (примерно 290 евро).
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