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  • карла карлова
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    Заметно, что вся эта публика на одно лицо. Первый взгляд и дикая скука на душе от этих физий из отмытого шампунем туа...«Перейду границу ...
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    Суки, кто такая Муциниеце и почему я должен об этом знать ! ? Редакция , вы там не ОХЕРЕЛИ случаем ?«Перейду границу ...

120 Гц, IP67, 5000 мА·ч, Android 14 и One UI 6 из коробки, 4 года обновлений. Качественные изображения, характеристики и цена Samsung Galaxy A25 5G

120 Гц, IP67, 5000 мА·ч, Android 14 и One UI 6 из коробки, 4 года обновлений. Качественные изображения, характеристики и цена Samsung Galaxy A25 5G

Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A25 5G. На данный момент известно, что он поступит в продажу в Швейцарии с 7 по 19 ноября, и его цена составит около 279 швейцарских франков (примерно 290 евро).

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