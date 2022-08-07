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На минах "Лепесток" в ДНР подорвались 29 человек

На минах "Лепесток" в ДНР подорвались 29 человек

Как передает "Известия", на минах "Лепесток" в ДНР подорвались 29 человек. "По состоянию на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ-1 "Лепесток"", — передает издание .

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