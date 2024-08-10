Оценки и мнения: атака ВСУ на Курскую область еще больше усилила раскол на Западе

Атака ВСУ на Курскую область, кажется, стала совершенно неожиданной для партнеров Киева. По крайней мере, западные СМИ выдвигают совершенно разные гипотезы о целях этого нападения и крайне неоднозначно оценивают его перспективы.
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