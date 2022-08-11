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Шахназаров осудил «Квартет И» за молчание о спецоперации на Украине

Шахназаров осудил «Квартет И» за молчание о спецоперации на Украине

Журналист и видеоблогер Михаил Шахназаров раскритиковал политическую позицию «Квартета И». В новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров подчеркнул, что артисты «Квартета И» до сих пор не высказали свое мнение о спецоперации на Украине.

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