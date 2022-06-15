Актер Сергей Никоненко оскорбительно высказался в адрес своей коллеги Татьяны Васильевой

Gennadii Usoev/Russian Look/Globallookpress Народный артист РСФСР, 81-летний актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко нелестно отозвался о своей коллеге Татьяне Васильевой, способной, по его мнению, на любые подлости ради собственной выгоды.