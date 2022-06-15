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Актер Сергей Никоненко оскорбительно высказался в адрес своей коллеги Татьяны Васильевой

Актер Сергей Никоненко оскорбительно высказался в адрес своей коллеги Татьяны Васильевой

Gennadii Usoev/Russian Look/Globallookpress Народный артист РСФСР, 81-летний актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко нелестно отозвался о своей коллеге Татьяне Васильевой, способной, по его мнению, на любые подлости ради собственной выгоды.

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