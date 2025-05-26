Пять тонн опасной рыбы изъяли у торговца в Севастополе

Предприниматель из Севастополя торговал опасной рыбной продукцией.В Севастополе у одного из предпринимателей, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции, обнаружили пять тонн товара без документов и 120 килограммов – без маркировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)