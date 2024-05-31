Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

Борьба за арестованного генерала Ивана Попова продолжается.

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Комментарии
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Галина Дудкевич
Пытаются угробить за правду, как Пригожина.
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10 час.
Любовь Разбицкая
Попова отпустят. Нужно время на аргументы против того, кто его подставил.
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10 час.
petuhova_iv Петухова
Миллионы предателей, миллионы наглецов -  грабителей!!!! Человек воюет! Он настоящий ГЕРОЙ!!! Его уважают подчиненные. Что еще надо!!! Кому он, находясь на фронте, перешел дорогу??? Кому - то не хватает награбленного??? Это делают те которые  грабят страну и народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍
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5 час.

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