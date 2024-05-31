"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

Попова отпустят. Нужно время на аргументы против того, кто его подставил.

petuhova_iv Петухова

Миллионы предателей, миллионы наглецов - грабителей!!!! Человек воюет! Он настоящий ГЕРОЙ!!! Его уважают подчиненные. Что еще надо!!! Кому он, находясь на фронте, перешел дорогу??? Кому - то не хватает награбленного??? Это делают те которые грабят страну и народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍