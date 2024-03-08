Поскольку эти длинные выходные пройдут под знаком 8 марта, вот вам одна из лучших цитат из старой тетради.
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