Записки юного (или не очень) птицевода #7. Итого

Прошло два месяца, как мы впервые взяли бройлеров. С 52 дня забой начался без проблем. Первоначально было 15 кур.
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