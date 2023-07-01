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Записки юного (или не очень) птицевода #7. Итого

Записки юного (или не очень) птицевода #7. Итого

﻿﻿Прошло два месяца, как мы впервые взяли бройлеров. С 52 дня забой начался без проблем. Первоначально было 15 кур.

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