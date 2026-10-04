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Несекретные материалы

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Орбитальное противостояние: Россия и США переходят к боевым системам в космосе

Орбитальное противостояние: Россия и США переходят к боевым системам в космосе

Россия перешла от испытаний к развёртыванию действующих противоспутниковых систем на орбите. Об этом объявил генерал Стивен Уайтинг – командующий Космическим командованием США (USSPACECOM) с временной штаб-квартирой на базе Космических сил (Space Force) Петерсон в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), осуществляющий перенос на постоянную штаб-квартиру в Хантсвилл (штат Алабама) на территорию Редстоун-Арсенал.

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