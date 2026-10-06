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Манчини о 3:1 с Турцией: «Италия проявила характер и показала хороший футбол. Калафьори уже стал лидером сборной, Эспозито года через 2 сможет достичь уровня Тони или Вьери»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе над Турцией (3:1) в 4-м туре Лиги наций УЕФА-2026/27.

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